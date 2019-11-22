Житель Череповца доказал свое право на установку счетчиков тепла в квартире

22.11.2019 [Общество]

В Череповце суд подтвердил право жителей на установку индивидуальных счетчиков тепла в квартирах. Они позволяют экономить более половины от суммы платы платы за отопление. Такой судебный иск рассматривался в городе впервые.

Оказалось, что с 2016 года установка счетчиков тепловой энергии в квартирах разрешена законом. Как пишет сайт мэрии Череповца, Евгений Романов поставил их в своей квартире на Металлургов, 36 в августе 2019 года. Он обратился в частную фирму, и ему установили четыре счетчика - на три батареи и полотенцесушитель, работающий от отопления. Это обошлось примерно в 12 тысяч рублей.

Однако когда Евгений пошел в управляющую компанию с документами, чтобы заверить факт установки счетчиков, то получил отказ. Ему сказали, что плата идет напрямую ресурсникам и идти нужно к ним. Но и там череповчанин ничего не добился:

- В „Газпром теплоэнерго Вологда“ мне объяснили, что их территория — лишь до вводной задвижки на доме, дальше — ответственность УК. Снова меня отфутболили! Я пошел в суд.

В Череповецком городском суде представитель «УК „Все дома“» заявила, что они обслуживают только общедомовые приборы учета. А компания «Газпром теплоэнерго Вологда» придерживается позиции, что поставляет теплоноситель только до ввода в дом.

«Возможно, у УК есть какие-то трудности с расчетами. Квартирные счетчики в киловатт-часах показывают, сколько тепла мы потребили. Потом делаются расчеты. За прошлый месяц по квартирным счетчикам наша семья потребила тепла на 790 рублей, а платежка, которая пришла по общедомовым приборам, — на 1900 рублей. Разница ощутимая. У меня установлена запорная арматура на батареи, то есть я могу сам регулировать тепло в квартире. Сейчас температура +21, нам нормально. В морозы придется прибавить и платить придется больше», — говорит Евгений Романов.

 

Суд встал на сторону Евгения Романова и обязал управляющую компанию и ресурсоснабжающую организацию «рассмотреть вопрос о вводе в эксплуатацию индивидуальных приборов учета тепловой энергии».

Инженер по установке приборов учета Алексей Митенёв рассказал, что подобные суды были также в Ярославской области и в Санкт-Петербурге и там управляющие компании тоже препятствуют введению в эксплуатацию таких счетчиков. Однако суды встают на сторону жителей.

- Главное условие — чтобы дом был оборудован общедомовым прибором учета. Только в этом случае будут приниматься показания индивидуальных счетчиков, потому что только так можно рассчитывать отопление в подъездах и подвалах. Разница по общедовомой квитанции и индивидуальной может доходить до 50%. А если на батареях стоят регуляторы, то экономия еще больше, — пояснил Алексей Митенёв. Он добавил, что в Европе практика установки индивидуальных приборов учета тепла в многоквартирных домах введена около 30 лет назад.

Тэги: ЖКХ, отопление, счетчики
Фото: cherinfo.ru

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