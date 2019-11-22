Жители затопленных деревень в Вологодском районе обвиняют областные власти в неготовности к ЧС

Жители нескольких населенных пунктов в Вологодском районе, которые в начале ноября затопило после дождей, написали открытое обращение губернатору Вологодской области. Это, в частности, поселок Сосновка, деревни Марково, Водогино, Дудинское и Новое, где находится коттеджный поселок Сосновый берег у реки Тошня. Они предлагает жителям других затопленных населенных пунктов также подписаться под этим обращением.

В письме говорится, что 6 и 7 ноября территория этих населенных пунктов оказалась затоплена, включая жилые дома. У многих людей вода попала в дома, испорчено имущество, под водой оказались автомобили. Например, в Сосновом береге уровень воды достигал потолка первого этажа. Одна из претензий вологжан состоит в том, что не было предупреждений о паводке:

- Перед наводнением не было никаких сообщений от служб (МЧС, Гидрометцентр) о возможности серьезного затопления, в результате чего мы вовремя не смогли предупредить возможные последствия в виде материального ущерба (заранее эвакуировать ценное имущество), а также заранее покинуть зону паводка, - пишет один из пострадавших, Дмитрий Киракозов.

Кроме того, по словам вологжан, ненадлежащим образом была организована эвакуация во время затопления:

- 6 ноября, в пик паводка, многие из нас фактически самостоятельно организовывали свою эвакуацию из зоны ЧС, а первая бригада оперативных служб прибыла на место спустя 4 (!) часа после сообщения о бедствии. При этом, на наш взгляд, экстренные службы были не готовы к оказанию помощи при ЧС – в их распоряжении в зоне СЕРЬЕЗНОГО ПАВОДКА (куда попали наши населенные пункты, в которых проживает более 100 человек!) была всего ОДНА четырехместная резиновая ЛОДКА!

Сосновый берег во время затопления.

Жители попытались провести свое собственное расследование причин такого наводнения, а также того, как обеспечивается режим наблюдения за уровнем воды, и пришли к выводу, что система оповещения людей при ЧС не работает:

- Как рассказала нам официальный сотрудник Росгидрометцентра, которая фиксирует измерения уровня воды (51й гидроствор п. Водогино), высокий уровень воды на реке Тошня, не характерный для данного времени года, был зафиксирован еще в октябре – он был на 2 метра выше обычного. Начиная с 4 ноября уровень продолжил расти и к 5 ноября находился на уровне, характерном для весеннего паводка (апрель-май). Сведения о скачках уровня воды регулярно передавались в Росгидрометцентр. Однако НИКАКИХ МЕР ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ О ПАВОДКЕ ПРЕДПРИНЯТО НЕ БЫЛО!

По словам того же сотрудника Росгидрометцентра, в ночь с 5 на 6 ноября вода прибыла почти мгновенно. Уровень воды вечером 6 ноября превысил максимально зафиксированный за всю историю наблюдений на 130 сантиметров.

- Имея много неофициальной информации, мы предполагаем, что ПРИЧИНОЙ СТОЛЬ РЕЗКОГО УРОВНЯ ПОВЫШЕНИЯ ВОДЫ В НОЧЬ С 5 НА 6 НОЯБРЯ КРОМЕ ПОГОДЫ МОГ БЫТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР, в частности, нецентрализованная работа гидросооружений, расположенных на территории Вологодской области. Все они находятся в разной собственности, работают сами по себе и друг с другом не синхронизированы! – отмечают жители.

Напомним, Дмитрий Киракозов предполагает, что власти приняли решение сохранить новую набережную и Прибрежный в Вологде, вовремя не начав постепенно открывать дамбу возле деревни Новое и таким образом подвергнув серьезному затоплению деревни в районе.

Дамба возле деревни Новое.

Вологжане требуют проверить все обстоятельства этой ЧС и работу гидросооружений на реках Тошня, Вологда, Сухона, Кубенском водохранилище и других связанных с ними водоёмов. Также они просят проанализировать работу служб, которые вовремя не отреагировали на информацию о затоплении, и оценить работу служб спасения на месте наводнения.

Дмитрий Киракозов предлагает жителям, чье имущество пострадало от наводнения, также подписаться под этим обращением, после чего его направят губернатору.

- Область НЕ ГОТОВА ни к каким ЧП. Ни материально, ни кадрово, нет четких планов как действовать, кому что делать, что делать в первую очередь, где брать дополнительные ресурсы, если штатных и имеющихся в наличии не хватает. Нет слаженности в работе сооружений гидросистемы, в частности, что также говорит о том, что и там нет четкого понимания того, как всё это должно работать в совокупности стихийных обстоятельств, - констатирует Дмитрий Киракозов.

Ранее NewsVo подробно писал о строительстве Соснового берега. Первые дома в этом месте на берегу Тошни начали возводить в 2013 году, хотя по плану застройки этого участка здесь должна быть дамба с подпорной стенкой, поскольку это подтапливаемая зона. Вологодский район в то время возглавлял Александр Гордеев, который сейчас является депутатом областного заксобрания.

Кроме того, при строительстве коттеджей незаконно разрывали берег реки. Из-за нарушений при строительстве Соснового берега в 2017 году возбудили уголовное дело, следствие по которому идет до сих пор.