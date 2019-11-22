Шестиметровый снежный человек приедет в Вологду на Новый год

22.11.2019 [Общество]

Московский уличный театр «Огненные люди» выступит в областной столице в рамках проекта «Рождественская сказка в Вологде». 30 декабря артисты вместе с Дедом Морозом зажгут огни новогодней ёлки на площади Революции, сообщает пресс-служба городской администрации.

 — Театральный коллектив покажет на площади сказку «Новогодний сон Санта Клауна». Также актеры привезут с собой 6-метровую фигуру Снежного человека, управляемую четырьмя людьми. Он будет гулять по площади, поздравлять вологжан с Новым годом, фотографироваться со всеми желающими, — рассказала начальник управления культуры и историко-культурного наследия Вологды Елена Доможирова.

На Кремлевской площади 5, 6 и 7 января развернется масштабная игровая программа «Снежгород». В программе — шоу мыльных пузырей, встреча со Снежной королевой, символами года — мыШкомандой Деда Мороза.

— В Рождество там же закружит огромный рождественский хоровод, в который мы приглашаем всех желающих. Надеемся, что наберётся не менее 2020 человек — в честь наступающего Нового года», — рассказала Елена Доможирова.

Программа «Рождественской сказки» продумана на каждый день новогодних праздников. В общую афишу включены в том числе музейные площадки, гастрономические праздники в ресторанах, точки гуляний, расположенные недалеко от города.  

Как отмечают в администрации Вологды, к Новому году также закуплена дополнительная иллюминация, новая искусственная ель, на площади Революции и на проспекте Победы появятся большие фотозоны в виде светящихся фигур Деда Мороза и Снеговика, конструкции елочного шара.

«Подрядчик работает в областном центре уже вторую неделю. На данный момент смонтированы прожекторы и гирлянды в виде сосулек в Кремлевском саду, сейчас работают на пл. Революции, на пр. Победы, на ул. Орлова. В ближайшие дни ожидаем окончательные поставки новой иллюминации, которая начнет монтироваться в выходные. Также начинается установка елей в микрорайонах — их будет 19. Еще одну 20-метровую живую ель поставим на площади Дрыгина. Площади Революции и Кремлевскую украсят искусственные ели», — говорит начальник Департамента городского хозяйства Вологды Андрей Макаровский.

С 23 по 29 декабря в городе пройдет традиционная Рождественская ярмарка. Она развернется на площади Революции с 10 до 17 часов, вологжане и туристы смогут приобрести сувенирную продукцию.

Программа "Рождественской сказки" - в галерее под новостью.

Тэги: новый год

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