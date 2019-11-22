У активистов ОНФ возникли вопросы к комплексной схеме организации дорожного движения Вологды

22.11.2019 [Общество]
У активистов ОНФ возникли вопросы к комплексной схеме организации дорожного движения Вологды

Новую схему организации дорожного движения в областном центре обсудили активисты ОНФ вместе с представителями городской администрации. Схема была разработана петербургской компанией, её реализация должна начаться уже в 2020 году. Горячие споры вызвали планы по введению платных парковок и обустройству выделенных полос для движения общественного транспорта.

«Согласно проекту, в центре появятся платные парковки. Ориентировочная цена — 40 рублей в час. Вопрос разгрузки основных артерий города планируется решить за счёт обустройства выделенных полос для движения троллейбусов и автобусов. К примеру, от улицы Чернышевского до улицы Мира. В итоге, если раньше на улице Чернышевского было четыре полосы для автомобилистов, то теперь останется две. Несомненно, добраться из пункта А в пункт Б вологжанам станет еще сложнее», — отметил депутат Законодательного Собрания Вологодской области, активист регионального отделения ОНФ Антон Холодов.

При этом администрация города Вологды ссылается на федеральное законодательство: наличие КСОДД — необходимое условие для получения средств из федерального бюджета на ремонт и строительство дорог.

По мнению самих разработчиков КСОДД, предложенные меры должны избавить город от высокой загруженности автомобилями. Автовладельцев же планируется пересадить на общественный транспорт, который, кстати, также планируется обновить за счет федеральных средств.

Активисты ОНФ говорят о необходимости проведения общественных слушаний перед воплощением проекта в жизнь. Общественники считают, что внедрение платных парковок, а также конкретный перечень улиц, где должны появиться полосы для движения общественного транспорта, необходимо обсудить прежде всего с самими вологжанами.

Тэги: ОНФ, платные парковки

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