23 ноября поэтесса Ольга Фокина встретится с читателями в Вологде

Библиотеки Вологды подготовили литературно-музыкальные и детские познавательные программы к Дню матери. Так, 23 ноября в 15 часов в библиотеке № 11 на улице Можайского пройдет литературно-музыкальный вечер «Загляните в мамины глаза» с участием поэта Ольги Фокиной и клуба авторской песни «Откровение».

Произведения Ольги Александровны прозвучат в исполнении друзей и читателей библиотеки, сообщает сайт Централизованной библиотечной системы Вологды. Большое внимание в творчестве Ольги Александровны уделяется роли женщины и матери. Об этом и пойдёт разговор на встрече с поэтессой.

День матери отмечается в России в последнее воскресенье ноября. В этот раз он выпадает на 24 число. Городские библиотеки Вологды подготовили много мероприятий к этому празднику, подробный список — на сайте Централизованной библиотечной системы.

К празднику Вологодская детская областная библиотека подготовила список книг для детей о маме, а в областной библиотеке 23 ноября в большом зале Вологодской областной библиотеки состоится концерт «Птица счастья». В нем примут участие обучающиеся Центра образования № 23 «Созвучие» (хор мальчиков «Олимпик»), детской школы искусств № 5 (Студия народного творчества «Хоровод», хоровой ансамбль «Чудесенки» и др.), вокалисты и инструменталисты музыкальных школ № 1 и 4, а также хор десятиклассников средней школы № 7 Вологды.

Произведения отечественной и зарубежной музыкальной классики юные музыканты посвятят своим любимым мамам.