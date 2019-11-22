В Вологде произошел пожар в цехе по переработке резины

В Вологде вечером 21 ноября загорелся цех по переработке резины на улице Дальней, 1. Сигнал поступил пожарным в 17.58, через восемь минут первые подразделения были на месте. Полностью потушить пожар удалось только к девяти часам вечера. Общая площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

Огонь уничтожил продукцию, находившуюся в цехе - резиновую крошку, кроме того, повреждены станок для дробления резины, ленточный станок. В результате происшествия никто не пострадал.

В пресс-службе областного УМЧС отмечают, что версий произошедшего пока две: замыкание электропроводки или неосторожное курение неустановленных лиц.