В Вологде произошел пожар в цехе по переработке резины

22.11.2019 [Происшествия]

В Вологде вечером 21 ноября загорелся цех по переработке резины на улице Дальней, 1. Сигнал поступил пожарным в 17.58, через восемь минут первые подразделения были на месте. Полностью потушить пожар удалось только к девяти часам вечера. Общая площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

Огонь уничтожил продукцию, находившуюся в цехе - резиновую крошку, кроме того, повреждены станок для дробления резины, ленточный станок. В результате происшествия никто не пострадал.

В пресс-службе областного УМЧС отмечают, что версий произошедшего пока две: замыкание электропроводки или неосторожное курение неустановленных лиц. 

Тэги: пожар
Фото пресс-службы областного УМВД

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