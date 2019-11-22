111 врачей приняли на работу в больницы и поликлиники Вологодской области в 2019 году

22.11.2019 [Общество]

111 врачей трудоустроились в медицинские организации Вологодской области с начала года. При этом половина из  них  приступила к работе после окончания вуза и прохождения аккредитации, другие освоили узкие специальности в ординатуре, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«В этом году отмечается большой приток врачей-терапевтов, педиатров, врачей-эндокринологов и стоматологов. В частности, в Череповецкую детскую стоматологическую поликлинику трудоустроилось пять врачей-стоматологов. Это большой «плюс», несмотря на то, что дефицит детских стоматологов все еще ощушается. Прирост специалистами отмечен и в районах. Так, в Сокольский район привлекли на работу 7 врачей, в Никольский - 5, в Велико-Устюгский – 4», - отметила начальник управления кадровой политики и правового обеспечения департамента здравоохранения области Галина Смирнова.

Из общего количества новых медиков в районные медучреждения уехало работать 32 врача, лечебные учреждения Вологды - 45 специалистов, Череповца - 34 специалиста. Среди трудоустроившихся не только выпускники медицинских вузов, но специалисты из других регионов, которые решили переехать в Вологодскую область. Их поиск медицинские организации проводят через кадровые агентства. Помимо программы «Земский доктор» с выплатой в 1 миллион рублей, работает программа по обеспечению «подъемными» в 500 тысяч рублей для врачей, которые приезжают работать в сельскую местность и в города с численностью населения до 50 тысяч. Кроме того, производится ежемесячная доплата 10 тысяч рублей участковым педиатрам и терапевтам в течение первых трех лет. В муниципалитетах предоставляется службное жилье.

С 2019 года регионом реализуется еще одна мера поддержки: оплата ординатуры за счет средств области. И уже шесть человек получают выплаты за первый год обучения.

«Сегодня перед здравоохранением поставлена задача - обеспечить кадрами первичное звено, то есть детские и взрослые поликлиники. И мы решаем её многоступенчато. Во-первых, проводим профориентационную работу с выпускниками школ для того, чтобы сориентировать детей для поступления в медицинские вузы и медицинские колледжи. Во-вторых, сопровождаем студентов в процессе обучения в медицинских вузах и медицинских колледжах, в ординатуре, - отметил начальник департамента здравоохранения Сергей Бутаков. - Следующий этап – трудоустраиваем в наши лечебные учреждения. Работаем с учреждениями здравоохранения над созданием эффективной системы наставничества для молодых специалистов, которые приходят на работу. И, в конечном итоге, те меры соцподдержки, которые реализуются в области, способствуют притоку медицинских кадров».

На сегодняшний день в медицинских вузах обучается 1005 студентов по «целевом» направлениям от Вологодской области и 134 ординатора. Все они получают ежемесячную стипендию от региона в размере 4 тысяч рублей.

Материал опубликован в рамках договора с АУ ВО "ВОИЦ".

Тэги: врачи, здравоохранение, медицина

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