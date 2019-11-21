Госдума отменила возрастные ограничения для ректоров МГУ и СПбГУ

21.11.2019 [Общество]

Ректоры МГУ и СПбГУ теперь смогут занимать свои должности неограниченный период. Соответствующую поправку сегодня одобрили в третьем чтении депутаты Госдумы, сообщает Интерфакс.

Трудовой кодекс разрешает оставаться ректором вуза до 65 лет. Срок пребывания должности можно продлить еще на пять лет по предложению ученого совета. Закон об МГУ и СПбГУ дает президенту России дважды продлевать срок работы ректоров этих университетов по пять лет. После принятия поправки продлевать срок можно неограниченное количество раз.

Если бы эти изменения не были приняты, то в декабре 80-летнему ректору МГУ Виктору Садовничему пришлось бы покинуть эту должность. Он возглавляет МГУ с 1992 года. Последний раз его полномочия продлевались в декабре 2014 года на пять лет, их срок должен был закончиться в декабре 2019 года.

Ректору СПбГУ Николаю Кропачеву исполнилось 60 лет.

Студенты МГУ проводили у здания Госдумы пикеты против принятия этой поправки. Студенты и сотрудники вуза запустили петицию с требованием вернуть выборы ректора.

Добавим, что ректоры этих двух вузов назначаются на должность президентом РФ,

Тэги: вузы

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