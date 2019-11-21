На трассе в Вытегорском районе водитель «Нивы Шевроле» насмерть сбил пешехода

В Вытегорском районе на трассе насмерть сбили пешехода. Трагедия произошла сегодня около 14:30 на 232 км автодороги Вологда-Медвежьегорск.

По предварительным данным областного УМВД, 26-летний водитель автомобиля «Нива Шевроле», допустил наезд на 33-летнего пешехода. От полученных травм тот скончался на месте аварии. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее NewsVo сообщал, что 20 ноября в Грязовецком районе водитель «Грейт Вола» насмерть сбил пешехода. ДТП произошло на 381 километре автодороги Москва — Архангельск.