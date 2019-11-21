Госдума разрешила признавать физических лиц иностранными агентами

Госдума РФ в третьем чтении приняла поправки в законы о СМИ и о защите информации. Теперь физические лица могут быть приравнены к СМИ, выполняющим функцию иностранного агента.

«В соответствии с документом иноагентами могут быть признаны физические лица, которые распространяют материалы СМИ – иностранных агентов или участвуют в их создании, а также получают деньги или имущество из‑за рубежа либо от российских юрлиц, финансируемых из иностранных источников», - сообщается на сайте государственной думы.

Кроме того, поправками предусмотрено, что СМИ, признанные иноагентами, для работы в России, должны будут учредить юридическое лицо в статусе иностранного агента. Все материалы, распространяемые такими изданиями, должны содержать пометку, что их распространяет СМИ-иноагент. Такая же пометка должна использоваться и при цитировании соответствующих материалов.

Полномочиями по ведению реестра СМИ-иноагентов предлагается наделить Министерство юстиции РФ. Издания, уже вошедшие в реестр агентов, должны будут создать российское юрлицо до 1 февраля 2020 года.

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин уточнил, что репосты СМИ-иноагентов не будут основанием для признания частных лиц иноагентами. «

- Это считается одним из двух условий, но так как нет второго условия — финансирования этого блогера иностранным агентом, соответственно, это не является причиной того, чтобы блогер стал иностранным агентом,— цитирует Левина "Ъ".

При этом журналистов СМИ-иноагентов могут признавать иноагентами как физлиц.

На данный момент Министерство юстиции включило в реестр иноагентов девять изданий: «Голос Америки», «Радио Свобода», а также телеканал «Настоящее время», «Татаро-башкирскую службу Радио Свобода», «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Фактограф», «Кавказ.Реалии» и «Крым.Реалии».

Если этот законопроект будет принят, то под него может попасть полстраны, так как в нем не уточняется, для каких целей были получены иностранные средства: для признания иностранным агентом достаточно будет репоста сообщения блогера, внесенного в реестр, считает медиаюрист Галина Арапова. По ее словам, теоретически это может коснуться, например, граждан, работающих в компаниях с иностранным финансированием, или ученых, получивших зарубежные гранты. В свою очередь сенатор Андрей Климов заявил вчера журналистам, что поправки затронут 20–30 человек в России.