В Вологде водитель «Опеля», скрываясь от ГИБДД, съехал в кювет с водой

В Вологде водитель «Опеля», скрываясь от погони, съехал в кювет и опрокинул машину в технический водоем. Инцидент произошел 20 ноября в половине четвертого утра.

Во время патрулирования улицы Горького инспекторы ДПС обратили внимание на иномарку, водитель которой двигался с нарушением правил дорожного движения. Один из сотрудников ГИБДД, используя регулировочный жезл и свисток, потребовал от водителя иномарки остановиться. Однако водитель продолжил движение и даже увеличил скорость. Полицейские бросились в погоню, неоднократно требуя от водителя остановиться. Тем не менее, мужчина, пытаясь скрыться, продолжал движение, грубо нарушая ПДД.

— К задержанию иномарки подключился еще один наряд ГИБДД, который находился неподалеку. Пытаясь скрыться от преследования, иномарка двигалась в сторону поселка Баранково. Двигаясь по ул. Тепенькинской, водитель не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства в воду. Водитель и пассажир иномарки самостоятельно смогли выбраться из салона авто, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Выяснилось, что за рулем машины был мужчина, никаких удостоверяющих личность документов при нем не было. Водителя доставили в отдел полиции, где оказалось, что задержанный — 37-летний вологжанин, ранее неоднократно привлекаемый к ответственности за повторные нарушения ПДД. На вопрос, кому принадлежит машина, мужчина ответил, что родственнику. Позже эта информация подтвердилась.

Во время общения с гражданином полицейские обратили внимание на то, что у него имелись признаки опьянения. После установления личности, водителю иномарки было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, от которого он отказался.

Полицейские составили на водителя сразу несколько протоколов об административных правонарушениях: по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ (Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика), по ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ (Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства), по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.