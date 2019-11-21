В экзамене по химии для девятиклассников в 2020 году введут практическую часть

В 2020 году введут практическую часть в экзамене по химии для девятиклассников, об этом сообщила начальник департамента образования Вологодской области Елена Рябова. При этом других существенных изменений в сдаче итоговых экзаменов за 9 и 11 классы не будет.

«В этом учебном году иностранный язык останется предметом по выбору. Он должен стать обязательным для выпускников, сдающих ЕГЭ, с 2022 года. При этом ЕГЭ по иностранным языкам, подобно математике, планируется разделить на базовый и профильный уровень, экзамен будет включать письменную и устную часть. Введение обязательного ОГЭ по иностранному языку в настоящее время не планируется», - приводит слова Рябовой пресс-служба департамента.

При этом с 2021 года планируется проводить итоговый экзамен по информатике и ИКТ за 11 класс в компьютерной форме. Все задания будут выполняться на компьютере с использованием программного обеспечения и языков программирования.