Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с рейсовым автобусом в Тотемском районе

В Тотемском районе следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с перевернувшимся рейсовым автобусом. Организатор перевозки подозревается в совершении преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей).

По версии следствия, 7 октября предприниматель допустил к рейсу автобус, который не прошёл технический осмотр. Предрейсовый медосмотр водителя также не был проведен.

«Около 06 часов 30 минут того же дня на 82 км автодороги „Чекшино-Тотьма-Никольск“ рейсовый автобус, перевозивший 11 пассажиров, перевернулся. Двоим пассажирам, в том числе 17-летней студентке, причинен легкий вред здоровью», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Следователи изъяли документацию, связанную с деятельностью предпринимателя. Расследование уголовного дела продолжается.