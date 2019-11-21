В Вологде Россельхознадзор уличил предпринимателя в незаконном производстве сыра

Россельхознадзор уличил одного из вологодских бизнесменов в незаконной предпринимательской деятельности. В октябре сотрудники ведомства провели вынеплановую выездную проверку ИП, занимающегося производством сыров и сырных продуктов.

— При осмотре помещения по месту осуществления деятельности ИП установлено, что производство сыра и сырной продукции по данному адресу не осуществляется, помещение находится в стадии незавершенного ремонта. В ФГИС «Меркурий» в журналах входящей и исходящей продукции записи отсутствуют, — сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Новгородской и Вологодской областям.

Сам предприниматель подтвердил, что работу по производству молочной продукции сейчас не осуществляет: идет закупка производственного оборудования, ремонт и подготовка производственных помещений.

Тем не менее, у сотрудников Россельхознадзора есть информация, что в одном из магазинов Вологды все-таки продаются сыр и сырные продукты производства именно этого предпринимателя.

— Эти факты свидетельствуют о признаках незаконной предпринимательской деятельности, — отмечают в ведомстве.

Материалы проверки были направлены в полицию.

Судя по фотографиям, присланным пресс-службой Россельхознадзора, речь может идти о сырах «Здарова корова», которые производятся в Вологде.