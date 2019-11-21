Пьяный житель села имени Бабушкина пришел в детсад и заявил, что в здании заложена бомба

Пьяный 27-летний житель села имени Бабушкина зашел в детский сад через кухонную дверь и сообщил сотрудникам учреждения, что в здании заложена бомба. Инцидент произошел в райцентре 18 ноября, информация о готовящемся теракте не подтвердилась.

— 27-летний житель Бабушкинского района, будучи в сильной степени алкогольного опьянения, через входную дверь кухонного блока прошел в помещения одного из детских садиков, где неоднократно в присутствии работников детского сада сообщил о готовящемся взрыве, а также о том, что в здании заложена бомба, чем дезорганизовал работу коллектива детского учреждения. Лишь через некоторое время подошедшим местным жителем и сотрудниками полиции данный гражданин был нейтрализован, — сообщает прокуратура Вологодской области.

Сообщение о взрыве и заложенной бомбе оказалось ложным. В прокуратуре отмечают, что никто из сотрудников детского сада не пострадал, более того, удалось уберечь от беспокойства воспитанников, у которых в это время был «тихий час».

Из-за ложного сообщения полицейские возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры). Дебошир был задержан, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

31 октября следственный комитет России сообщил о том, что в детском саду, расположенном в городе Нарьян-Маре, пьяный мужчина ударил ножом 6-летнего мальчика во время «тихого часа». Ребенок скончался. Охранники по неизвестным причинам решили, что это отец одного из детей и сами открыли ему дверь.