В Вологде на улице Молодежной ночью подожгли «Тойоту Прадо»

21.11.2019 [Происшествия]

В Вологде в ночь на 21 ноября подожгли «Тойоту Прадо». Инцидент произошел возле дома № 15А по улице Молодежной, через дорогу от стадиона «Локомотив». К моменту прибытия пожарных пламя успело перейти на стоявший рядом «Рено». Полностью огонь потушили в 3.23, общая площадь пожара составила пять квадратных метров.

В результате возгорания у «Тойоты» 2018 года выпуска повреждено лакокрасочное покрытие, колеса, салон, моторный отсек. Иномарка принадлежит 63-летнему мужчине, застрахована. У «Рено» повреждено лакокрасочное покрытие багажника и задних дверей, его владелец устанавливается. 

Причиной возгорания, по предварительным данным, стал поджог.

Тэги: поджог машины
Фото ГУ МЧС по Вологодской области

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Администрация Вологды дезинформировала жителей по поводу возврата чугунных ограждений на улицу Мира
Жители Великого Устюга написали открытое письмо губернатору в защиту избитого врача ЦРБ
Справка от нарколога для водителей в Вологодской области подорожает на 1200 рублей
Вологодский суд отказал пенсионному фонду в возврате ошибочно перечисленной умершему пенсии
В Вологде несколько членов «Справедливой России» вышли из партии, обвинив ее в поддержке «Единой России»
Полина Гагарина заговорила по-вологодски на шоу «Голос»
Ремонт Горбатого моста в Вологде поручили "Магистрали"
Прокуратура обнаружила в Вологде двадцать бесхозных газопроводов
После инцидента в Череповце группа "Алиса" больше не будет выступать на концертах, охраняемых ОМОНом
«Обычная школьная программа меня не устраивает». Вологжане рассказывают о семейном образовании
20.11.2019 [Общество]

Деревянный дом на Козленской, 19 в Вологде купила конкурсная управляющая «Вологодской птицефабрики»?

1168
0
21.11.2019 [Общество]

Госзакупки губернаторских подарков для вологодских первоклассников были проведены с нарушениями

647
1
20.11.2019 [Общество]

Жильцы нескольких десятков домов в Вологде могут переплатить за отопление в сентябре и октябре

2088
5

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В экзамене по химии для девятиклассников в 2020 году введут практическую часть
Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с рейсовым автобусом в Тотемском районе
В Вологде Россельхознадзор уличил предпринимателя в незаконном производстве сыра
Вологжанину вместо заказанных в интернете тактических брюк прислали термобельё и соль для ванн
Пьяный житель села имени Бабушкина пришел в детсад и заявил, что в здании заложена бомба
Госзакупки губернаторских подарков для вологодских первоклассников были проведены с нарушениями
Произведенные в Вологде троллейбусы продают в Крым
 


20.11.2019 [Общество]

Жильцы нескольких десятков домов в Вологде могут переплатить за отопление в сентябре и октябре

2088
0
21.11.2019 [БлогоVO]

Старинная усадьба не перестает удивлять!

264
0
19.11.2019 [Обзор Прессы]

Полиция Вологды нашла возможное «неуважение к власти» в фото главы Росгвардии с орденами

1238
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика