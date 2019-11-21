В Вологде на улице Молодежной ночью подожгли «Тойоту Прадо»

В Вологде в ночь на 21 ноября подожгли «Тойоту Прадо». Инцидент произошел возле дома № 15А по улице Молодежной, через дорогу от стадиона «Локомотив». К моменту прибытия пожарных пламя успело перейти на стоявший рядом «Рено». Полностью огонь потушили в 3.23, общая площадь пожара составила пять квадратных метров.

В результате возгорания у «Тойоты» 2018 года выпуска повреждено лакокрасочное покрытие, колеса, салон, моторный отсек. Иномарка принадлежит 63-летнему мужчине, застрахована. У «Рено» повреждено лакокрасочное покрытие багажника и задних дверей, его владелец устанавливается.

Причиной возгорания, по предварительным данным, стал поджог.