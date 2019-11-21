Хоккейная «Северсталь» проиграла «Сочи» со счетом 4:2

Череповецкая «Северсталь» проиграла хоккейному клубу «Сочи» в матче Регулярного чемпионата КХЛ. "Металлурги" активно начали матч, и уже в первом периоде "повели" в две шайбы. Дублем в первые десять минут матча отметился Богдан Якимов, но во втором и третьем периоде шайбы забрасывали только хозяева площадки, в результате матч завершился со счётом 4:2 в пользу ХК «Сочи».

При этом две из четырех шайб «Северсталь» пропустила, играя в меньшинстве, ещё две - в самом конце третьего периода.

- «Сочи» с победой. Мы так долго крались к победе: обыграли очень солидную команду. Сегодня вышли с таким воодушевлением. Хорошо играли, всё было замечательно, но сами сломали себе игру. 18 минут штрафа – дисциплинарный штраф и четыре удаления из-за отсутствия дисциплины. К сожалению, бывает и такое. - сказал главный тренер череповчан Андрей Разин.

Выездная серия матчей у «Северстали» продолжится в Петербурге, где завтра череповчане сыграют против ХК СКА.