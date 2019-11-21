В Соколе в результате пожара в квартире пострадал мужчина

В Соколе 34-летний мужчина пострадал в результате пожара в квартире. Инцидент произошел 20 ноября около 13 часов: загорелась двухкомнатная квартира на первом этаже дома №17 на Советском проспекте, сообщает ГУ МЧС по Вологодской области.

Владельцем квартиры является 34-летний мужчина, который в результате пожара был госпитализирован в районную больницу с отравлением продуктами горения.

Пожар удалось вовремя ликвидировать, поэтому пострадала только внутренняя отделка и мебель комнаты. Общая площадь пожара составила 4 квадратных метра.

В тушении квартиры участвовало 17 пожарных и пять единиц техники. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.