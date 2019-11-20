В 2020 году на благоустройство дворов и общественных пространств в Вологодской области потратят 786,5 млн рублей

В 2020 году Вологодская область потратит 786,5 миллионов рублей на благоустройство общественных пространств и ремонт дворов. Эти средства будут выделены из федерального областного и местного бюджетов. Часть средств также будет направлена на реализацию проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

В 2019 году на те же цели выделено 671,5 миллионов рублей.

«В настоящее время выполнены работы по благоустройству 193 дворов из планируемых 196 (98,5%), а также по благоустройству 51 общественной территории из 57 планируемых (89,5%). Также выполнены в полном объеме работы по реализации проекта создания набережной реки Вытегра с восстановлением исторического облика — победителя Всероссийского конкурса 2018 года», — рассказал заместитель губернатора Антон Стрижов.

Работы на объектах, ремонтируемых в этом году, должны быть завершены до 1 декабря. Перечень дворов и общественных пространств, которые будут отремонтированы в следующем году, будет окончательно сформирован до 1 марта 2020 года.