В 2020 году на благоустройство дворов и общественных пространств в Вологодской области потратят 786,5 млн рублей

20.11.2019 [Общество]

В 2020 году Вологодская область потратит 786,5 миллионов рублей на благоустройство общественных пространств и ремонт дворов. Эти средства будут выделены из федерального областного и местного бюджетов. Часть средств также будет направлена на реализацию проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

В 2019 году на те же цели выделено 671,5 миллионов рублей.

«В настоящее время выполнены работы по благоустройству 193 дворов из планируемых 196 (98,5%), а также по благоустройству 51 общественной территории из 57 планируемых (89,5%). Также выполнены в полном объеме работы по реализации проекта создания набережной реки Вытегра с восстановлением исторического облика — победителя Всероссийского конкурса 2018 года», — рассказал заместитель губернатора Антон Стрижов.

Работы на объектах, ремонтируемых в этом году, должны быть завершены до 1 декабря. Перечень дворов и общественных пространств, которые будут отремонтированы в следующем году, будет окончательно сформирован до 1 марта 2020 года.

Материал опубликован в рамках договора с АУ ВО "ВОИЦ".

Тэги: городская среда

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Администрация Вологды дезинформировала жителей по поводу возврата чугунных ограждений на улицу Мира
Жители Великого Устюга написали открытое письмо губернатору в защиту избитого врача ЦРБ
В Белозерске при ликвидации ЧП со скважиной сломалась бурильная машина
Вологодский суд отказал пенсионному фонду в возврате ошибочно перечисленной умершему пенсии
Полина Гагарина заговорила по-вологодски на шоу «Голос»
Справка от нарколога для водителей в Вологодской области подорожает на 1200 рублей
В Вологде несколько членов «Справедливой России» вышли из партии, обвинив ее в поддержке «Единой России»
Ремонт Горбатого моста в Вологде поручили "Магистрали"
Прокуратура обнаружила в Вологде двадцать бесхозных газопроводов
Клиника "РЖД-Медицина" в Вологде снова разместила на своем здании незаконный баннер
19.11.2019 [Общество]

До окончания реконструкции очистных сооружений «Вологдагорводоканала» осталось 10 дней: освоено 54% средств

683
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Деревянный дом на Козленской, 19 в Вологде купила конкурсная управляющая «Вологодской птицефабрики»?
Череповчанин Илья Гладкий стал победителем Чемпионата России по танцам на колясках
В 2020 году на благоустройство дворов и общественных пространств в Вологодской области потратят 786,5 млн рублей
Вологжанин перевел мошенникам 15 тысяч рублей за доставку трактора из Великого Устюга в Вологду
Банк «Открытие» и «Открытие Брокер» создали фабрику финансовых решений
Жильцы нескольких десятков домов в Вологде могут переплатить за отопление в сентябре и октябре
После инцидента в Череповце группа "Алиса" больше не будет выступать на концертах, охраняемых ОМОНом
 


20.11.2019 [Общество]

Жильцы нескольких десятков домов в Вологде могут переплатить за отопление в сентябре и октябре

699
0
20.11.2019 [БлогоVO]

Тёма Манчутин — создатель Приюта Старой Техники В Бурцево

213
0
19.11.2019 [Обзор Прессы]

Полиция Вологды нашла возможное «неуважение к власти» в фото главы Росгвардии с орденами

916
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика