Вологжанин перевел мошенникам 15 тысяч рублей за доставку трактора из Великого Устюга в Вологду

Житель Вологодского района перевел мошенникам 15 тысяч рублей за доставку трактора из Великого Устюга в Вологду, однако техники так и не дождался.

— Найдя подходящее объявление, потерпевший связался с перевозчиком и перевел на его банковский счет 8 тысяч рублей. После того, как свой заказ мужчина не получил, он вновь связался с перевозчиком и перевел ему еще 7 тысяч рублей, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

После второго перевода телефон мошенника уже был не доступен.

Еще одно заявление поступило в полицию от жительницы города Никольск. Она искала на интернет-сайтах объявления о сдаче квартиры в Вологде. Её привлекло объявление за 5 тысяч рублей. Созвонившись с владельцем и обсудив все нюансы, женщина перевела деньги на карту. Когда она приехала в Вологду, оказалось, что по данному адресу квартиру никто не сдает. Номер якобы хозяина квартиры был уже не доступен.

Кроме того, мошенники продолжают обманывать вологжан, представляясь сотрудниками банка. Так, в полицию Череповца поступило заявление от 55-летней женщины. Ей позвонили мошенники и, представившись сотрудниками банка, предложили кредит. Когда женщина выбрала наиболее «выгодное» предложение, лже-сотрудники банка дали ей указания внести сумму компенсации для открытия счета. Женщина перевела 13,5 тысяч рублей.