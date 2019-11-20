Жильцы нескольких десятков домов в Вологде могут переплатить за отопление в сентябре и октябре

Любовь Южакова

В Вологде жильцы нескольких домов, обслуживаемых УК «Коммунальщик», в октябре узнали, что узлы учета тепловой энергии в их подвалах не функционируют. Оказалось, что на месте нет тепловычислителей (жители привыкли называть их теплосчетчиками), данные с которых используются при формировании платы за отопление и подогрев воды, либо эти вычислители отключены от сети. В управляющей компании говорят, что оборудование увозили на поверку и ремонт, но вологжане сомневаются в этом и не понимают, почему такие работы нельзя было выполнить летом. Ведь из-за отсутствия тепловычислителей жильцы вынуждены платить не за фактически потребленное ими тепло, а с учетом среднемесячных объемов оказанных коммунальных услуг.

NewsVo поговорил о проблеме с жильцами домов № 103 и 99А на улице Ветошкина, а также домов на улице Яшина, 20 и улице Первомайской, 3. Люди говорят, что на самом деле с такой проблемой столкнулись гораздо большее количество вологжан — из 66 домов.

По среднемесячному расходу

— Можно сказать, что наши дома не были готовы к отопительному сезону, потому что теплосчетчики находились в нерабочем состоянии: либо отсутствовали, либо были выключены от сети. И получается, что они не передавали показания в «Вологдагортеплосеть». Нам за эти месяцы начислят по среднему, это за первые три месяца, а потом по нормативу. И это при том, что в моем доме, например, счетчик не покидал подвала — он просто был отключен от сети, — рассказывает Ирина, жительница дома на Яшина, 20.

По ее словам, узел учета тепловой энергии у них перестал работать еще в июне. На собрании представитель УК сначала сказал жильцам, что счетчик увозили на поверку, потом — что в ремонт. В итоге счетчик заработал только 28 октября, но, по словам Ирины, на нем нет данных о дате пломбировки, и люди до сих пор не знают, использует ли их показания теплосеть. В «Вологдагортеплосети» вологжанам подтвердили, что показания с их счетчика не передавались с 3 августа по 28 октября. За этот период расчет производился по среднемесячным объемам оказания услуги. В итоге люди платят больше, чем потребляют, хотя, по мнению жителей, к началу отопительного сезона все приборы учета должны были быть исправны.

— На мой взгляд, присутствует прямой сговор: управляющей компании и теплосбытовой, возможно, еще фирмы, которая делает поверку счетчиков, — говорит Юрий, жилец дома № 103 по улице Ветошкина.

По подсчетам жильцов, стоквартирный дом из-за неработающего счетчика в месяц переплачивает около ста тысяч рублей. Однако в «Коммунальщике» говорят, что это неправда.

Без тепловычислителя

На Ветошкина, 99А отсутствие тепловычислителя один из жильцов заметил случайно, во время проверки сметы на установку погодозависимой автоматики.

— 26 октября я спустился в подвал, мы посмотрели все по смете, обговорили, что нужно доработать. Потом, когда я уже шел на выход, я заметил, что шкаф, в котором стоит счетчик, у нас открыт. Я сразу все сфотографировал, там были голые провода на месте счетчика. «Барс», это передающее данные устройство, от розетки был отключен. Пришел домой, составил акт за подписью совета дома об отсутствии счетчика, — рассказывает Александр.

Мужчина написал заявление об отсутствии счетчика в «Коммунальщик», и с этого момента, как говорит, «стал неугодным» руководству управляющей компании (хотя термовычислитель уже вернули на место).

— На те обращения, которые от меня исходили, по поводу благоустройства территории, ремонта оборудования в подвале, они просто-напросто не стали ничего делать, — говорит Александр.

По словам вологжанина, в минувшие выходные в подвале дома прорвало трубу системы отопления, он позвонил в диспетчерскую и сообщил об этом. Приехавшие на место сантехники обнаружили свищ и просто наложили хомут, отметив, что трубу надо менять. Это подтвердили и технические специалисты УК. Позже выяснилось, что трубу менять не стали, а просто заварили пробоину.

— Они сказали, что свищ заварили. Никакой замены трубы они не производили. Но это ведь только до следующего прорыва, а впереди отопительный сезон! Морозы вдарят и весь дом может остаться без отопления, — возмущается Александр.

О нежелании УК реагировать на проблемы также сообщают и жильцы дома на улице Яшина, 20.

На входе — 70, на выходе — 40

В доме на Первомайской, 3 с началом отопительного сезона в квартирах стало слишком жарко. Вологжанка Галина в конце сентября решила обратиться в управляющую компанию, чтобы подачу тепла отрегулировали. Женщина пришла к главному инженеру УК и попросила объяснить ей, какая температура на входе и какая — на выходе.

— Он долго смотрел в монитор, сказал, на входе 70 градусов, а на выходе 42 градуса. Это, говорит, нормально. В начале октября я снова к нему приходила, он снова озвучил мне данные. Но в подвале-то было все отключено, счетчика-то в тот момент не было на месте, — говорит Галина.

Узнав об отстутствии тепловычислителя, Галина обратилась в «Коммунальщик», там ей сказали, что тепловычислитель, термометры и расходомеры (элементы узла учета тепловой энергии) были на поверке. Тем не менее, по словам женщины, расходомеры из подвала никуда не увозили.

По словам женщины, у жильцов дома и раньше возникали вопросы по работе «Коммунальщика» с системами отопления в доме. Так, в конце 2018 года Галина обращалась в теплосеть и сообщала о «перетопе» — батареи в квартирах были слишком горячие. В своем ответе «Вологдагортеплосеть» отметила «отсутствие контроля за работой тепловых установок и систем теплопотребления со стороны управляющей компании».

Долгая поверка

Гендиректор «Коммунальщика» Илья Петров считает, что возмущения жителей не имеют оснований и все это — происки конкурирующих с управляющей компанией фирм.

— В случае, когда прибор учета по каким-то причинам не функционирует, первые три месяца идет оплата по среднемесячному потреблению за предыдущий период, потом уже идет норматив. Люди увидели в квитанциях расчет по среднемесячному потреблению. Объем среднемесячного потребления полностью отражает картину по нашим погодным условиям. Вы говорите, что там какая-то разница у людей получается, но на самом деле оно примерно одинаково получается. Для расчета среднемесячного объема берется ведь не только сентябрь, октябрь, ноябрь, но и декабрь, январь, февраль.

По словам Ильи Петрова, тепловычислители могут не работать либо если они неисправны, либо если их сдали на поверку.

— Когда проходит поверочный интервал, прибор сдают в поверку. По большинству домов они действительно были сданы на поверку. Поверкой занимается ФГО «Центр стандартизации и метрологии», там вам подтвердят, что приборы учета действительно были сданы. У меня на руках все документы. Следующая поверка будет в 2023 году.

На вопрос, почему нельзя было провести поверку всех счетчиков в межотопительный сезон, в «Коммунальщике» заявили, что не обязаны обеспечивать их работоспособность к какому-то определенному сроку.

— У нас есть правила подготовки дома к отопительному сезону. Вот вы мне назовите пункт, где написано, что именно прибор учета входит в одно из мероприятий по подготовке дома к отопительному сезону? У нас основное при подготовке дома — это чтобы система отопления была промыта, гидравлика была проведена вся необходима, оценивается готовность водоподогревателя к приему воды. Ну и непосредственно смотрится общее состояние теплового узла. Вся остальная электроника, которая в доме есть, та же погодозависимая автоматика, она не подпадает под обязательные требования ресурсоснабжающей компании, — говорит Илья Петров.

В то же время в части IV приказа Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103 “Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду”" говорится, что одним из требований, предъявляемых к потребителям, является "наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии".

Однако, как говорит гендиректор «Коммунальщика», поверка счетчиков — мероприятие долгое.

— И вообще, в центре стандартизации огромная очередь, и поверка прибора учета — мероприятие не быстрое. У нас только более 56 приборов учета были сданы на поверку. Они массово устанавливались в 2011 году. А ведь прибор учета может не пройти первичную проверку. И в 90% случаев он ее не проходит. Мы его забираем, везем в сервисную организацию. Это может занять два-три месяца, — говорит Петров.

Время еще уходит и на то, чтобы забрать приборы учета, установить их на место, подать заявку в ресурсоснабжающую компанию на их пломбировку.

— Я считаю, что людям сделали все правильно, все вовремя. У большинства у них даже автоматики нет, о чем мы говорим? Отопление у них было в прекрасном состоянии, в квартирах некоторых +24 градуса было, водичка тоже теплая была. Хотелось бы, чтобы это более спокойно все воспринималось. Всем, кто писал, интересовался, мы ответы дали. Я думаю, что это просто акт недоброжелательности со стороны неких потребителей, которые, вполне возможно, работают в организациях-конкурентах.

По словам Петрова, в данный момент все приборы учета проверку пошли и вернулись на место.