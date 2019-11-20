Жителя Вологодского района приговорили к обязательным работам за секс со школьницей

20.11.2019 [Происшествия]

Жителя Вологодского района приговорили к обязательным работам за секс с 15-летней девочкой. Инцидент произошел в мае 2019 года в одном из населенных пунктов муниципалитета.

— 24-летний молодой человек познакомился с 15-летней местной жительницей. Зная о ее несовершеннолетнем возрасте, тем не менее, он вступил с ней в половую связь, чем нарушил нормальное нравственное и физическое развитие подростка, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

В ходе следствия обвиняемый признал свою вину. Приговором мужчине назначено наказание в виде 280 часов обязательных работ. В свободное от занятости время он должен будет бесплатно выполнять общественно полезные работы, определяемые уполномоченными органами власти. Приговор не вступил в законную силу.

Тэги: школьники, секс

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