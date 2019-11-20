В Вологде сотрудница фирмы присвоила более 100 тысяч рублей, подменяя реквизиты в платежных документах

В Вологде сотрудница фирмы присвоила более 100 тысяч рублей, меняя реквизиты компании в платежных документах на свои.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области, в полицию города Вологды обратился 37-летний мужчина. Он рассказал, что во время проведения ревизии в фирме, генеральным директором которой он является, была обнаружена недостача более 142 тысяч рублей. Анализ движения денег в компании показал, что не все деньги поступали на счет этой организации. Часть средств уходили на другие счета.



В поле зрения сотрудников полиции попала одна из сотрудниц фирмы, женщина 34 лет. Проверяя ее на причастность к хищению, правоохранители выяснили, что работница организации живет в съемной квартире в одной из элитных новостроек областного центра. По рыночной оценке, стоимость аренды жилья была выше, чем её заработная плата за месяц.

В разговоре с полицейскими женщина призналась, что это она присвоила себе чужие деньги. Она рассказала, что приехала в областной центр из деревни Вологодского района и устроилась на работу, но зарплаты едва хватало на жизнь. Тогда злоумышленница и придумала новый способ заработка: в счетах на оплату подменяла реквизиты фирмы на свои. Таким образом, клиенты фирмы переводили деньги более чем на 50 различных счетов, которые ею были открыты в финансовых учреждениях.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.