Фильм «Француз» откроет «Дни VOICES» в Вологде

20.11.2019 [Культура]

«Дни VOICES» в Вологде 6 декабря откроет фильм Андрея Смирнова «Француз». Этот режиссер известен широкой публике по фильмам «Белорусский вокзал», «Осень» и «Жила-была одна баба». В основе сюжета история молодого француза Пьера, который в 1957 году приезжает в СССР.

Первые наброски сценария были сделаны Андреем Смирновым еще в 2012 году, полноценная работа началась в 2014 году. Картина посвящена памяти Александра Гинзбурга — одного из первых советских диссидентов. В Вологде фильм покажут в «Ленкоме».

Тему репрессий 8 декабря в 14 часов в кинотеатре Салют в программе «Дней VOICES» продолжит документальный фильм Марианны Яровской «Женщины ГУЛАГа». Это рассказ бывших узниц сталинских лагерей из первых уст: пять разных историй о выживании в условиях, направленных на то, чтобы сломать человека.

Женщины, которые выжили в этом аду, рассказывают об отношении к ним надзирателей, о трудностях адаптации к новым условиям далеко от дома, борьбе за выполнение трудового плана, от которой зависело получение пайка, невероятных усилиях прокормить семью, заботиться о детях, престарелых родителях и о попытке придерживаться хотя бы какой-то санитарии. Работа над картиной велась семь лет при содействии общества «Мемориал».

Билеты можно приобрести в кассе кинотеатра.

Тэги: кино, Voices

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