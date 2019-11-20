В Харовске открылась музейная комната, посвященная поэтессе Нине Груздевой

20.11.2019 [Культура]
В Харовске открылась музейная комната, посвященная поэтессе Нине Груздевой

Музейно-выставочное пространство, посвященное жизни и творчеству поэтессы Нины Груздевой открылось в стенах Харовской районной библиотеки имени Василия Белова. Учреждение культуры выиграло грант в 300 тысяч рублей на создание экспозиции в рамках проекта «Певчая птица Вологодчины. Музейное пространство по творчеству Нины Груздевой», сообщает портал правительства Вологодской области.

Поэтесса Нина Груздева родилась в 1936 году в деревне Денисовская Харовского района Вологодской области в крестьянской семье. Ее творчество не так широко известно, как поэзия Николая Рубцова или Александра Яшина, а между тем Нина Васильевна — представительница того же самого литературного поколения и направления. О ней с уважением отзывались земляки-собратья по поэтическому цеху. Например, Николай Рубцов говорил: «Только Нине рядом с нами и место… У Нины чувство сильное, без малейшей женской подделки».

Стихи Нины Груздевой отмечены литературными премиями: всероссийской «Звездой полей» имени Николая Рубцова, дипломом международного конкурса поэзии «Золотое перо». Поэтесса удостоена Большой литературной премии России. В 2014 году Нина Груздева стала лауреатом международной премии «Филантроп» в номинации «Поэтическое творчество». 

Экспозицию составили семейные и рабочие фотографии, портреты Нины Груздевой, награды, которыми она была удостоена за многолетний творческий путь. Нашлось место и для рукописей первых стихов и неопубликованных поэтических строк. Большую часть предметов еще при жизни передала в дар библиотеке сама Нина Груздева. Другую — подарил харовчанам писатель Александр Цыганов — редактор-составитель последний книги произведений Нины Васильевны.

Дизайнерское решение будущей экспозиции разработал и воплотил в жизнь художник Сергей Иевлев, трудившийся в свое время над обликом интерьеров вологодского Музея кружева, музея Сергея Олова в Белозерске, Дома Шаламова в областном центре.

«Наша музейная комната оборудована тематическими стендами и витринами, посвященными этапам литературного становления сильной, волевой женщины с трепетной поэтической душой. Посетителям выставки предоставлена возможность самостоятельно ознакомиться с оцифрованным архивным материалом. Воспользовавшись сенсорным киоском, можно прослушать стихи Нины Груздевой, а также музыкальные композиции, созданные на основе ее поэтического материала, — рассказала директор Харовской централизованной библиотечной системы Валентина Тихонова. — В витринах разместили только малую часть. Остальное пока остается в запасниках. В дальнейшем планируем расширение экспозиции. Работа предстоит большая, но интересная».

 Выставочное пространство будет использовано для проведения творческих вечеров, выступления поэтов и прозаиков, проведения занятий с юными литераторами.

 

 

Тэги: музей, поэты
Фото с сайта правительства Вологодской области

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