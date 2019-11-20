В Вологде водитель «Форда» сбил на «зебре» двух детей

В Вологде водитель иномарки сбил на "зебре" 10-летнего и 9-летнего мальчиков. ДТП произошло 19 ноября на Белозерском шоссе, рядом с домом №10.

По данным городского отделения ГИБДД, 35-летний мужчина за рулем "Форда Мондео" двигался по шоссе в сторону проспекта Победы со стороны улицы Залинейной. При проезде нерегулируемого пешеходного перехода он неожиданно выехал на встречную полосу и допустил наезд на двух детей. С травмами оба ребенка были доставлены в больницу, проходят стационарное лечение.

Ранее NewsVo сообщал, что в Соколе 82-летний водитель «Хенде» сбил на «зебре» двух подростков. ДТП произошло в субботу, 16 ноября, около 14.25 на перекрестке улиц Кирова и Рабочая.