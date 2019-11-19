Справка от нарколога для водителей в Вологодской области подорожает до 2900 рублей

19.11.2019 [Общество]

Справка нарколога с 22 ноября в Вологодской области будет стоить почти в 10 раз дороже - 2900 рублей вместо 330. Об этом сообщает ИА Regnum.

Резкое подорожание объясняют изменениями процедуры освидетельствования и выдачи медсправок. Дело в том, что 22 ноября вступают в силу изменения в приказ Минздрава 344н, которые ужесточают процедуру получения, замены или возврата водительских прав. Гражданам придется проходить новый вид теста — на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT). Это маркер, который указывает на хронический алкоголизм. При его обнаружении гражданина отправят в наркологический диспансер.

Ссылаясь на текст приказа, “Ъ” сообщает, что у нарколога гражданин будет сдавать мочу для проверки на наркотики. Тест делается в течение двух часов с момента взятия пробы с помощью полосок-индикаторов, которые окрашиваются в определенные цвета в зависимости от найденных веществ. Если экспресс-тест выявил хоть одно из списка  (опиаты, каннабиноиды, амфетамин, кокаин, метадон, барбитурат), придется пройти подтверждающий тест в лаборатории с помощью специальных приборов — хроматографов.

Эксперты, с которыми поговорил “Ъ”, говорят, что нововведения приведут к удорожанию медсправок и к активизации фирм, торгующих левыми справками. Региональные СМИ сообщают о 10-13-кратном росте цены справок от нарколога. Например, в Ярославской области они подорожают до 4,8 тыс. руб., в Челябинске - до 5 тыс. руб.

 

Тэги: водительские права, справки

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