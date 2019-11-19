Приемную мать 6-летнего Степы Кукина из Вологды обвиняют в убийстве

19.11.2019 [Общество]

Завершилось следствие по делу о гибели в приемной семье 6-летнего Степы Кукина в Вологде, сообщает сайт Следственного комитета России. Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

В ходе следствия было установлено, что Степан в апреле 2017 года попал в приемную семью Блохиных, где также проживали три дочери Юлии. У опекунов сложилось негативное отношение к мальчику. По версии следствия, на протяжении нескольких месяцев Юлия и Евгений Блохины из неприязни к приемному ребенку систематически избивали Степана, а в связи с причиненными травмами медицинскую помощь ему не обеспечивали.

— По данным следствия, 10 августа 2018 года Блохина, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, нанесла беспомощному ребенку множество ударов руками и подручными предметами по голове и всем частям тела, причинив Степану комплекс телесных повреждений, от которых он впал в кому, — сообщает СКР.

Следователи полагают, что после этого Юлия убедила мужа скрыть следы преступления, а свою старшую дочь, которая в силу возраста не подлежала привлечению к уголовной ответственности, убедила оговорить себя и взять на себя вину в избиении мальчика. Случайно оказавшаяся в доме Блохиных их знакомая медсестра вызвала бригаду «Скорой», мальчика увезли в больницу, где впоследствии, не приходя в сознание, Степан скончался.

— В результате производства сложных взаимосвязанных судебно-медицинских и других судебных экспертиз допросами свидетелей из числа окружения семьи следствием добыты доказательства, позволившие опровергнуть версию Блохиной, — говорится в сообщении СКР.

Юлии Блохиной предъявлено обвинение в убийстве, умышленном систематическом причинении средней тяжести вреда здоровью, истязании, оставлении в опасности, неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (пп. «п», «д» ч.2 ст. 105, пп. «в», «г» ч.2 ст. 112, пп. «г», «е» ч.2 ст. 117, ст. 125, ст. 156 УК РФ), Евгению Блохину — в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, истязании, оставлении в опасности (пп. «в», «г» ч.2 ст. 112, пп «г», «е» ч.2 ст. 117, ст. 125 УК РФ).  

 

Тэги: опекуны, гибель ребенка
Сюжет: избиение 6-летнего Степана

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