В Вологде 30 ноября пройдет благотворительная ярмарка в помощь бездомным животным

19.11.2019 [Общество]

В Вологде 30 ноября на площади Свободы (пересечение улиц Мира и проспекта Победы) пройдёт благотворительная ярмарка, приуроченная к Всемирному дню домашних животных.

В программе показательные выступления от кинологов с собаками, собачье дефиле и конкурс костюмов для животных. Зоомагазины предложат свои товары посетителям. Часть вырученных денег направят в приют общества защиты животных «Велес».

Организаторы праздника рассказали, что хотели бы привлечь внимание общественности к вопросам содержания домашних животных. Гости, пришедшие с собаками, получат брелоки, где указывается имя и телефон владельца питомца.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8-911-540-04-93. Начало мероприятия в 13.00.

 

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Тэги: бездомные животные, благотворительность

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