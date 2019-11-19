Хоккейная "Северсталь" обыграла ЦСКА со счетом 2:1

Череповецкая «Северсталь» прервала неудачную серию, обыграв накануне московский ЦСКА. Перед этим три поражения подряд было у "армейцев" и десять матчей подряд не могли выиграть «металлурги».

В первом периоде игроки ЦСКА совершили 16 бросков по воротам череповчан, но преимущества в счёте им это не принесло. Во втором периоде "Северсталь" начала играть активней, заработала большинство, которое реализовал Дмитрий Марковин, и повела в счёте - 1:0. "Армейцам" удалось отыграться за пять с небольшим минут до конца основного времени матча. Кирилл Капризов, чьё удаление во втором периоде привело к голу в ворота "красно-синих", забросил шайбу.

Счёт 1:1 продержался до второй минуты овертайма, когда всё тот же Дмитрий Марковин во второй раз забрасывает шайбу в ворота Ильи Сорокина, принеся такую долгожданную победу «Северстали» 2:1. Отметим так же игру вратаря череповчан Владислава Подъяпольского, который отразил 35 из 36 бросков по своим воротам.



«Сегодня было огромное желание победить. Перед игрой настрой был запредельный, и мы играли только на победу. Видно, что ребята из ЦСКА были злыми. Как вчера настраивался? Ничего особенного, готовился по плану. Просто меня прорвало, я давно ждал этого момента. Сейчас начинаем всё заново – с чистого листа. Надо выигрывать и дальше. На данный момент турнирная таблица, конечно, не радует. Перед болельщиками стыдно за такой результат. Будем работать и выбираться из ямы. Наша главная проблема – психология. Команда молодая, многие ребята не верили в себя, но сегодня вышли и поверили. Мы доказали всем, что чего-то стоим.», - сказал после игры автор дубля в этом матче Дмитрий Марковин.



Следующий матч череповчане проведут завтра в Сочи с одноименной командой.