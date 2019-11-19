В Соколе мошенница поменяла 80 тысяч рублей пенсионерки на билеты «банка приколов»

19.11.2019 [Происшествия]

В Соколе 27-летняя местная жительница задержана по подозрению в мошенничестве, совершенном в отношении 84-летней пенсионерки. Под предлогом помощи по дому подозреваемая проникла в дом женщины и подменила её сбережения на билеты «банка приколов».

С заявлением в полицию обратилась соседка потерпевшей. Она рассказала, что пенсионерка попросила её оплатить коммунальные услуги, передала квитанцию и необходимую сумму. Переданные деньги оказались банкнотами «банка приколов». Обнаружилось, что из кошелька, где пострадавшая хранила деньги, пропало 80 тысяч рублей.

Правоохранителям пенсионерка рассказала, что несколько дней назад у неё в гостях была знакомая, которая помогает ей по хозяйству. Подозреваемую разыскали и доставили в отдел полиции, где 27-летняя ранее судимая женщина призналась в содеянном.

«Сокольчанка рассказала стражам правопорядка, что долгое время она помогала пенсионерке. В один из дней подозреваемая попросила у бабушки деньги с условием вернуть их обратно и увидела, где она хранит свои сбережения. В один из дней злоумышленница, придя в очередной раз к пожилой женщине под предлогом уборки в квартире, незаметно взяла из спрятанного кошелька деньги и подменила их на «билеты банка приколов». Денежные средства она потратила на собственные нужды», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Возбужено уголовное дело. Подозреваемой грозит до 5 лет лишения свободы. Полиция устанавливает причастность женщины к совершению других преступлений.

Тэги: мошенничество

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