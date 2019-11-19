Пенсионеры и ветераны труда Вологодской области получат право на бесплатную юридическую помощь

В правительстве Вологодской области одобрен законопроект, которым вносятся изменения в порядок оказания бесплатной юридической помощи населению. В результате работы уполномоченного по правам пенсионеров и ветеранов выяснилось, что в регионе есть потребность в дополнительном регулировании порядка оказания бесплатной юридической помощи таким категориям населения, как ветераны труда и пенсионеры, получающие страховые пенсии.

«Данные категории населения, действительно, нуждаются в особой защите, - рассказал заместитель губернатора области Эдуард Зайнак. – Как правило, им трудно самостоятельно разобраться в правовых вопросах. Средства, которыми они могли бы оплатить юридическую помощь, достаточно ограничены, поэтому эти граждане должны иметь право на получение юридической помощи за счет областного бюджета. Сегодня правительством области подготовлены такие изменения. Надеюсь, что в ближайшее время в Законодательном собрании области эти предложения будут поддержаны».

Как сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на департамент социальной защиты населения, в области звание «Ветеран труда» присвоено более 104 тысячам человек, из них почти 75 тысяч получают областные меры социальной поддержки. Финансирование расходов по оплате труда адвокатов на оказание данным гражданам бесплатной юридической помощи будет обеспечиваться за счет средств областного бюджета.