Череповчанина приговорили к восьми годам колонии за причинение смертельной травмы собутыльнику

В Череповце 29-летний местный житель осуждён к восьми годам колонии строгого режима за причинение смертельной травмы малознакомому мужчине. Во время застолья обвиняемый ударил собутыльника ножом по ноге.



В материалах дела говорится, что в мае 2019 года обвиняемый познакомился с 32-летним потерпевшим на улице. Далее они направились в квартиру пострадавшего, где во время застолья между ними произошёл конфликт.



«В ходе возникшей ссоры 29-летний гость нанес неоднократные удары ножом по ноге хозяина жилища, причинив раны с повреждением вены. Затем, желая обратиться в медучреждение, мужчина вынес пострадавшего на улицу, где их заметили сотрудники полиции. От причиненных ранений 32-летний потерпевший скончался в больнице на следующий день», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области



Приговором суд обвиняемому назначено наказание в виде 8 лет колонии строгого режима. Также он будет должен выплатить 500 тысяч рублей родственникам потерпевшего в качестве компенсации морального вреда. Приговор не вступил в законную силу.