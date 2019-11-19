В Сокольском районе руководитель бюджетной организации присвоила более 100 тысяч рублей

В Сокольском районе перед судом предстанет бывший руководитель бюджетного учреждения. 55-летнюю женщину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение с использованием служебного положения).

«По версии следствия, в 2017 году обвиняемая возглавляла одно из бюджетных учреждений района. Используя служебное положение, она оформила фиктивные документы о трудоустройстве сотрудника и в дальнейшем пользовалась банковской картой на его имя для присвоения денежных средств, начисленных в качестве заработной платы», - пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Нарушение выявило новое руководство организации. Ущерб составил 103,4 тысяч рублей. Обвиняемая частично возместила причинённый вред. Следователи наложили арест на имущество экс-руководителя.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В каком бюджетном учреждении работает женщина, в СУ СК РФ по Вологодской области корреспонденту NewsVo сообщить отказались.