В Сокольском районе руководитель бюджетной организации присвоила более 100 тысяч рублей

19.11.2019 [Происшествия]

В Сокольском районе перед судом предстанет бывший руководитель бюджетного учреждения. 55-летнюю женщину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение с использованием служебного положения).

«По версии следствия, в 2017 году обвиняемая возглавляла одно из бюджетных учреждений района. Используя служебное положение, она оформила фиктивные документы о трудоустройстве сотрудника и в дальнейшем пользовалась банковской картой на его имя для присвоения денежных средств, начисленных в качестве заработной платы», - пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Нарушение выявило новое руководство организации. Ущерб составил 103,4 тысяч рублей. Обвиняемая частично возместила причинённый вред. Следователи наложили арест на имущество экс-руководителя.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В каком бюджетном учреждении работает женщина, в СУ СК РФ по Вологодской области корреспонденту NewsVo сообщить отказались. 

Тэги: присвоение, коррупция

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