Прокуратура обнаружила в Вологде двадцать бесхозных газопроводов

18.11.2019 [Общество]

Прокуратура Вологды через суд обязала администрацию города оформить в собственность более 20 газопроводов, расположенных на территории областной столицы.

— Установлено, что на территории муниципального образования «Город Вологды» находится более 20 газопроводов, признанных в установленном порядке бесхозяйными, однако до настоящего меры по признанию права муниципальной собственности администрацией Вологды не приняты. При отсутствии оформленного в установленном порядке права собственности на газовые сети не обеспечивается их сохранность и безопасность эксплуатации, — сообщает прокуратура.

В ведомстве отмечают, что, поскольку газопровод относится к категории опасных производственных объектов, необходимо признать право муниципальной собственности. С соответствующим иском прокурор города обратился в суд. 

— Судом исковые требования прокурора удовлетворены, на муниципальное образование «Город Вологды» возложены соответствующие обязанности, — говорится в сообщении.

Решение Вологодского городского суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Тэги: газопровод

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