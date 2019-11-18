Череповчанка за месяц 12 раз похищала товары из одного и того же магазина

18.11.2019 [Происшествия]

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали 54-летнюю местную жительницу, которая похищала товары из супермаркета.

15 ноября росгвардейцы прибыли по вызову в охраняемый супермаркет на проспекте Победы в Череповце. Работники указали на посетительницу, которая пыталась вынести из магазина неоплаченный товар.

«Стражи правопорядка просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которых было отчетливо видно, как посетительница прячет в свою сумку продукты питания и бытовую химию. Кроме того, просмотрев видеозаписи за прошедшие дни, было установлено, что данная гражданка уже неоднократно таким образом похищала различный товар, — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

В течение месяца подозреваемая, которой оказалась 54-летняя местная жительница, 12 раз выносила продукцию из торговой точки. Общая сумма ущерба составила около 1800 рублей. Женщину передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Тэги: кража

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Администрация Вологды дезинформировала жителей по поводу возврата чугунных ограждений на улицу Мира
Заработок без налогов: как сборщики милостыни на улицах Вологды притворяются инвалидами и пенсионерами
Дело супругов Шиллеров, строивших дома для дольщиков в Алексино, направили в суд повторно
В Белозерске при ликвидации ЧП со скважиной сломалась бурильная машина
Полина Гагарина заговорила по-вологодски на шоу «Голос»
В Вологде появился пятый кандидат на пост мэра
В Вологде несколько членов «Справедливой России» вышли из партии, обвинив ее в поддержке «Единой России»
Ремонт Горбатого моста в Вологде поручили "Магистрали"
Жители Великого Устюга написали открытое письмо губернатору в защиту избитого врача ЦРБ
Вологодская область вошла в список 16 регионов РФ с наибольшим риском «мусорного коллапса»
18.11.2019 [Общество]

Звонки с таксофонов, установленных в деревнях и селах Вологодской области, стали бесплатными

1159
1
18.11.2019 [Общество]

Жители Великого Устюга написали открытое письмо губернатору в защиту избитого врача ЦРБ

2599
0
15.11.2019 [Общество]

Администрация Вологды дезинформировала жителей по поводу возврата чугунных ограждений на улицу Мира

5792
9

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Соколе осудили стрелявшего в специалиста охотдепартамента браконьера
Прокуратура обнаружила в Вологде двадцать бесхозных газопроводов
Череповчанка за месяц 12 раз похищала товары из одного и того же магазина
В Вологде в заброшенном доме нашли тело 25-летнего молодого человека
Сказки для взрослых. Как пенсионеры верят фейковым врачам и БАДам из-за неэффективной медпомощи
«Ростелеком» обязали выплатить более 50 тысяч рублей упавшей на крыльце фирмы вологжанке
Жители Великого Устюга написали открытое письмо губернатору в защиту избитого врача ЦРБ
 


18.11.2019 [Общество]

Сказки для взрослых. Как пенсионеры верят фейковым врачам и БАДам из-за неэффективной медпомощи

902
0
18.11.2019 [БлогоVO]

У каждого из нас есть своя Маргарита Александровна

415
0
16.11.2019 [Обзор Прессы]

"В гробу мой мальчик был весь синим от синяков и ссадин". В Бурятии вынесли приговор полицейским, убившим 17-летнего

832
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика