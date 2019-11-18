Череповчанка за месяц 12 раз похищала товары из одного и того же магазина

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали 54-летнюю местную жительницу, которая похищала товары из супермаркета.

15 ноября росгвардейцы прибыли по вызову в охраняемый супермаркет на проспекте Победы в Череповце. Работники указали на посетительницу, которая пыталась вынести из магазина неоплаченный товар.

«Стражи правопорядка просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которых было отчетливо видно, как посетительница прячет в свою сумку продукты питания и бытовую химию. Кроме того, просмотрев видеозаписи за прошедшие дни, было установлено, что данная гражданка уже неоднократно таким образом похищала различный товар, — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

В течение месяца подозреваемая, которой оказалась 54-летняя местная жительница, 12 раз выносила продукцию из торговой точки. Общая сумма ущерба составила около 1800 рублей. Женщину передали полицейским для дальнейшего разбирательства.