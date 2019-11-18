В Вологде в заброшенном доме нашли тело 25-летнего молодого человека

18.11.2019 [Происшествия]

16 ноября в Вологде в заброшенном доме на улице Гоголя, 7 нашли тело 25-летнего молодого человека, сообщает региональное управление следственного комитета.

О происшествии сообщил в правоохранительные органы знакомый умершего. Следователи СКР и полицейские установили, что погибший был склонен к бродяжничеству, употреблению спиртных напитков. На месте происшествия следов насилия не нашли.

По факту смерти вологжанина проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти. 

Как ранее сообщал NewsVo, жильцов дома №7 на улице Гоголя расселили еще в 2015 году, снести аварийную постройку должны были до 31 января 2016 года. В конце января 2017 года там произошел пожар.

Тэги: гибель человека, пожары в расселенных домах

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