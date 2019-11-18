«Ростелеком» обязали выплатить более 50 тысяч рублей упавшей на крыльце фирмы вологжанке

18.11.2019 [Общество]

В Вологде суд взыскал деньги с ПАО «Ростелеком» в пользу местной жительницы, которая упала с крыльца филиала организации и сломала руку, сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

В материалах дела говорится, что инцидент произошел 13 декабря 2018 года. Потерпевшая поскользнулась на льду, спускаясь с крыльца здания на Советском проспекте, 4, в котором располагаются отделение «Почты России» и филиал ПАО «Ростелеком». Женщина упала и получила тяжёлый перелом левой руки. Она сочла, что получила травму по вине владельца здания, который не обеспечил очистку крыльца от наледи. Вологжанка обратилась в суд и просила взыскать с собственника затраты на проезд в такси, лекарства и юридические услуги, а также компенсацию морального вреда.

Суд установил, что за уборку части крыльца, где упала пострадавшая, отвечает ПАО «Ростелеком» и взыскал с общества более 50 тысяч рублей в пользу вологжанки: компенсацию морального вреда в размере 40 000 рублей, расходы на лечение в размере 985 рублей 50 копеек, расходы на транспортные услуги в размере 3 450 рублей, расходы на оплату юридических услуг в размере 10 000 рублей, а также государственную пошлину в доход местного бюджета.

В апелляционной жалобе представитель «Ростелекома» просил уменьшить сумму компенсации, а также взыскать деньги и с «Почты России», но суд оставил жалобу без удовлетворения.

Тэги: компенсации, Ростелеком

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