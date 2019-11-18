Жители Великого Устюга написали открытое письмо губернатору в защиту избитого врача ЦРБ

Жители Великого Устюга направили губернатору Вологодской области письмо в защиту врача центральной районной больницы Михаила Сметанина. По их словам, мужчине пришлось уволиться после того, как во время рабочей смены в сентябре 2019 года его избил другой врач. Текст письма в своей группе в соцсети опубликовала газета «Устюжаночка».

— Врач Сметанин Михаил Александрович на протяжении 25 лет возглавлял травматологию в городе и районе. Эта история получила большой резонанс в Великом Устюге. В социальных сетях устюжане встали на защиту врача, который провёл сотни сложнейших операций и спас многие жизни, — говорится в обращении.

В письме говорится, что факт получения травм медиком на рабочем месте замалчивается. Авторы письма предполагают, что руководство больницы сфальсифицировало документы и оказывало давление на врачей, которые оказывали помощь травмированному.

— Администрация больницы не компетентна, мы за снятие главного врача и его заместителя с должностей. Мы считаем, что администрация больницы из-за личной выгоды «разбрасывается» кадрами, не взирая на будущее травматологии в городе, — говорится в письме.

NewsVo запросил комментарий по поводу случившегося в пресс-службе областного УМВД, там пояснили, что к ним заявления об избиении в больнице не поступало.

По данным Newsvo, предположительно, причиной конфликта могла стать мебель и другое имущество. По слухам, один из врачей ушел в другое отделение и забрал с собой стол и некоторые другие предметы, которые числились на отделении, где доктора Сметанина. Конфликт мог начаться, когда он попросил все вернуть на место.