В Череповце будут судить двух подростков, которые отобрали телефон у 9-летнего мальчика

В Череповце следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух подростков 14 и 15 лет. Их обвиняют в грабеже: в сентябре они похитили телефон у 9-летнего школьника.

«По версии следствия, 6 сентября 2019 года на улице Ломоносова Череповца двое приятелей, 14 и 15 лет, отобрали мобильный телефон у 9-летнего мальчика. После чего убежали. В тот же день полицией при производстве оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были установлены, похищенный телефон изъят», — пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Уголовное дело направлено в суд. Подросткам грозит до 6 лет лишения свободы.