Ремонт Горбатого моста в Вологде поручили "Магистрали"

В Вологде ООО "Магистраль" начало ремонтировать покосившиеся ограждения Горбатого моста.

Напомним, о том, что на мосту рушится асфальтовый край и отваливаются ограждения, жители написали в соцсети 11 ноября и выложили фотографии.

Ремонтом занимается компания «Магистраль» в рамках содержания улично-дорожной сети, сообщает новостной сайт городской администрации Вологда.рф. 15-16 ноября подрядчик должен укрепить перила, на это время ограничено движение на одной полосе.

В администрации города уверяют, что мост начал разваливаться из-за обильных осадков:

- Наклон пешеходного ограждения произошел после обильных осадков вследствие намокания грунта и частичного сползания мостового откоса. Ситуация некритичная, она находится под контролем. После ремонта перильного ограждения рабочие займутся асфальтированием части пешеходной зоны моста, - сказал заместитель начальника департамента городского хозяйства Вологды Алексей Шумилов.

Сообщается, что возможность дальнейшего ремонта моста рассмотрят в 2020 году. При этом о том, что Горбатому мосту требуется капитальный ремонт, в администрации Вологды говорили более 10 лет назад, в 2007 году. С тех пор капитального ремонта так и не проводили. Частичный ремонт моста должны были провести летом 2008 года. Позднее, летом 2016 года, был отремонтирован съезд с Горбатого моста.