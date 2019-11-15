Спектакль-вербатим покажут на сцене Вологодского драмтеатра

15.11.2019 [Культура]

20 ноября на сцене Вологодского драматического театра состоится премьера спектакля-вербатима «Не так, как у родителей». Начало в 16 и 19 часов.  

«Вербатим» в переводе с латинского означает «дословно». На языке же театрального искусства театр-вербатим — это документальный театр, в основе которого тексты, составленные из интервью с реальными людьми. Вербатим «Не так, как у родителей» будет основан на интервью с подростками. Накануне создатели спектакля проведут две встречи со школьниками и их родителями, где они вместе поразмышляют на тему взаимоотношений «отцов и детей».

«Это будет попытка разобраться в том, почему порой так сложно найти общий язык друг с другом, почему дети и родители смотрят на один и тот же мир совсем по-разному, и почему так часто дети боятся быть похожими на своих родителей.» — сообщается в группе Вологодского драмтеатра в социальной сети.

Дополнительную информацию можно получить по телефону кассы театра: 72-61-46.

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Тэги: Драмтеатр

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