В Вологде наградили победителей областного конкурса "Народный доктор"

Областной конкурс «Народный доктор» проводится в Вологодской области с 2014 года, его цель – определить и поощрить медицинских работников, пользующихся особым доверием и уважением вологжан. В конкурсе три номинации: «Народный врач», «Народный фельдшер» и «Народная медицинская сестра».

Пациенты выбирают лучших медицинских работников больниц и поликлиник, заполняя анкеты и опуская их в специальные ящики для голосования. В 2019 году оно проходило с 15 августа по 15 сентября в 54 медицинских организациях области, оказывающих медико-санитарную и специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь. За это время свои голоса медицинским работникам отдали более 20 тысяч вологжан. Участники конкурса «Народный доктор» получили большое количество откликов за внимание, доброту, искреннюю заботу о больных, самоотверженный добросовестный труд.

«Я познакомилась с профессиональными успехами победителей конкурса и мне сложно сказать, где работать важнее: заведовать ли ФАПом в Грязовецком районе или работать с ветеранами в областном госпитале. Или, как терапевт из Череповецкой больницы, взять на себя смелость, миссию и создать кабинет паллиативной помощи, оказывать лично на дому помощь и работать с родственниками пациента. Низкий вам поклон и абсолютное заверение дальнейшей поддержки от имени губернатора области Олега Кувшинникова, благодарность от вологжан», - сказала куратор социального блока правительства области, начальник департамента социальной защиты населения области Лариса Каманина, награждавшая победителей.

В номинации «Народный врач» победу одержали врач-терапевт поликлиники Вологодского областного госпиталя для ветеранов войн Людмила Коваль, врач-терапевт участковый Череповецкой городской поликлиники №2 Наталья Тельтевская, врач - педиатр участковый Устюженской центральной районной больницы Светлана Цветкова. В номинации «Народный фельдшер» выиграли фельдшер кабинета Вологодской областной офтальмологической больницы Ольга Нифанова, фельдшер Череповецкой городской поликлиники № 1 Татьяна Назарова, фельдшер Кирилловской центральной районной больницы Надежда Коновалова. В номинации «Народная медицинская сестра» лучшими признаны медицинская сестра Вологодской городской поликлиники № 4 Нина Чудинова, медицинская сестра Череповецкого городского родильного дома Любовь Козырева, заведующий Заемского фельдшерско-акушерского пункта - медицинская сестра Грязовецкой центральной районной больницы Ольга Гурьева.