В Череповецком районе суд обязал администрации двух поселений ликвидировать незаконные свалки. В обоих случаях этого требовал природоохранный прокурор.

Администрация Яргомжского поселения обязана ликвидировать свалку отходов в 100 метрах от деревни Авдеевская в срок до 1 сентября 2020 года.

«В судебном заседании глава администрации Яргомжского сельского поселения исковые требования признал и пояснил, что свалка отходов образовалась примерно в 2005 году, находится рядом с автодорогой, периодически свалку убирали, однако граждане продолжают бросать мусор, несмотря на предупреждения», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Суд также обязал администрацию Абакановского сельского поселения ликвидировать несанкционированную свалку в 300 метрах от деревни Еремеево до 1 июня 2020 года.

Решения не вступили в законную силу и могут быть обжалованы участниками процесса.