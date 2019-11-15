В Череповецком районе суд обязал администрации двух поселений ликвидировать незаконные свалки

15.11.2019 [Общество]

В Череповецком районе суд обязал администрации двух поселений ликвидировать незаконные свалки. В обоих случаях этого требовал природоохранный прокурор.

Администрация Яргомжского поселения обязана ликвидировать свалку отходов в 100 метрах от деревни Авдеевская в срок до 1 сентября 2020 года.

«В судебном заседании глава администрации Яргомжского сельского поселения исковые требования признал и пояснил, что свалка отходов образовалась примерно в 2005 году, находится рядом с автодорогой, периодически свалку убирали, однако граждане продолжают бросать мусор, несмотря на предупреждения», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Суд также обязал администрацию Абакановского сельского поселения ликвидировать несанкционированную свалку в 300 метрах от деревни Еремеево до 1 июня 2020 года.

Решения не вступили в законную силу и могут быть обжалованы участниками процесса.

 

Тэги: свалки

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде разваливается Горбатый мост
Синоптики прогнозируют рост уровня воды в реке Вологда 10 ноября
На улице Луначарского в Вологде частично обвалился берег реки
723 дачных участка затоплены в Вологде
Заработок без налогов: как сборщики милостыни на улицах Вологды притворяются инвалидами и пенсионерами
Дело супругов Шиллеров, строивших дома для дольщиков в Алексино, направили в суд повторно
Учеников школ №42 и №5 в Вологде эвакуировали из-за сообщений о минировании
В Белозерске при ликвидации ЧП со скважиной сломалась бурильная машина
В Вологде появился пятый кандидат на пост мэра
Преподаватель СПбГУ задержан с отрезанными женскими руками в рюкзаке
12.11.2019 [Общество]

Вологодская область вошла в список 16 регионов РФ с наибольшим риском «мусорного коллапса»

1889
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Ремонт Горбатого моста в Вологде поручили "Магистрали"
Спектакль-вербатим покажут на сцене Вологодского драмтеатра
В Вологде наградили победителей областного конкурса "Народный доктор"
В Череповецком районе суд обязал администрации двух поселений ликвидировать незаконные свалки
Череповчанин оборудовал криптоферму в гараже и задолжал почти миллион рублей за электричество
В Вологде будут судить студента, который хотел заработать торговлей наркотиками
В Вологде несколько членов «Справедливой России» вышли из партии, обвинив ее в поддержке «Единой России»
 


15.11.2019 [Политика]

В Вологде несколько членов «Справедливой России» вышли из партии, обвинив ее в поддержке «Единой России»

919
0
15.11.2019 [БлогоVO]

Не реставрация, а замена

59
0
14.11.2019 [Обзор Прессы]

Госдума хочет приравнять к СМИ — «иностранным агентам» обычных людей. Всех людей

411
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика