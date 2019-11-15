В Вологде будут судить студента, который хотел заработать торговлей наркотиками

В Вологде завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 17-летнего местного жителя. Его обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотических средств.

«По версии следствия, в июле 2019 года 17-летний вологжанин, используя сеть Интернет, вступил в сговор с неизвестным лицом на незаконное распространение наркотических средств. Получив от последнего пакет с наркотиком весом не менее 49 гр., молодой человек расфасовал их и стал разносить по тайникам», - пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Незаконную деятельность вологжанина пресекли полицейские. Молодой человек - студент образовательного учреждения, ранее не судимый. Правоохранителям он пояснил, что таким образом хотел подзаработать.

Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемому грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.