Двух жителей Вологды задержали по подозрению в убийствах пенсионерок

Двое жителей Вологды задержаны по подозрению в убийствах 81-летней и 80-летней пожилых женщин. Тело одной из них обнаружили в Вологодском районе.

По версии следствия, 81-летняя пенсионерка пропала из своей квартиры на улице Болонина 10 ноября. Следы в комнате говорили о том, что она могла стать жертвой преступления, поэтому было возбуждено уголовное дело об убийстве.

— Тщательный осмотр квартиры выявил улики, по которым следователи совместно с полицией установили личность двух подозреваемых. Ими оказались 21-летние неработающие вологжане. Их сразу же задержали. По показаниям молодых людей в 23 км от областного центра, в поле у деревни Спас Вологодского района найдено тело задушенной потерпевшей, — сообщает региональное управление следственного комитета.

Подозреваемые показывают, где закопали тело, видео СУ СК РФ по Вологодской области

Выяснилось также, что молодые люди причастны к гибели 80-летней пенсионерки, тело которой нашли 6 сентября в сгоревшей квартире на улице Дзержинского.

Ранее NewsVo сообщал, что сигнал о пожаре в однокомнатной квартире на пятом этаже дома на улице Дзержинского, 35 поступил 6 сентября в 4 утра. Через шесть минут первые подразделения уже были на месте. Пожар был полностью ликвидирован в 4.28. Сгорела мебель и внутренняя отделка, квартира была закопчена по всей площади. В 4.10 на месте пожара обнаружили погибшую женщину.

Ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений, включая мотивы.