Вологодский бизнесмен обвиняется в мошенничестве на 30 млн рублей при продаже алкоголя

15.11.2019 [Происшествия]

В Вологде будут судить бизнесмена за мошенничество на 30 млн рублей при покупке-продажи крупной партии алкоголя.

— По версии следствия, генеральный директор коммерческой организации, не имея намерений исполнять договорные обязательства, убедил руководство другой коммерческой организации заключить с ним договор поставки алкогольной продукции, — сообщает прокуратура Вологодской области.

Получив в соответствии с заключенным в январе 2017 года договором спиртное общей стоимостью более 30 млн. рублей, он продал товар контрагентам, не рассчитавшись с поставщиком.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере). Сейчас его материалы направлены в Вологодский городской суд для рассмотрения по существу.

Тэги: мошенничество

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