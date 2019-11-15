17 ноября в Вологде пройдет благотворительный мастер-класс по английскому языку для детей

15.11.2019 [Общество]

В Вологде пройдет благотворительный мастер-класс по английскому языку для детей «Смотри, I can speak». Занятие пройдет в рамках акции «Открыть мир» в 14.00 по адресу ул. Зосимовская, 68.

Организаторы сообщают, что всего за 30 минут любой ребёнок может научиться играть и петь на английском и выучит до 20 новых слов.  Попасть на мастер-класс просто, нужно только записаться на занятие по ссылке в календаре проекта. Там же можно записаться и на другие занятия акции. Благотворительный взнос от 250 рублей.

 «Открыть мир» — это совместная акция фонда «Хорошие люди» и языковых студий и преподавателей иностранных языков. Языковые студии или преподаватели делают необычное занятие по иностранному языку за благотворительные пожертвования в пользу фонда «Хорошие люди». Все вырученные деньги идут в помощь тяжело больным вологжанам.

Тэги: хорошие люди

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