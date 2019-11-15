Поисковики ищут родных погибшего красноармейца Василия Паничева из Усть-Кубинского района

В Смоленской области поисковики обнаружили останки красноармейца из Усть-Кубинского района Вологодской области. Василий Порфирьевич Паничев умер от ран в 1943 году, но ошибочно считался пропавшим без вести, сообщил NewsVo поисковый отряд "Обелиск".

Известно, что Василий Паничев родился в 1899 году, жил в деревне Филинское Никольского сельсовета Усть-Кубинского района (после войны его жена – Паничева Мария Николаевна - проживала там же).

По данным поисковиков, Василий Паничев был командиром отделения 94 гвардейского стрелкового полка, 30 гвардейской стрелковой дивизии, 15 гвардейского стрелкового корпуса, 10 Армии Западного фронта. Красноармеец умер от ран 15 августа 1943 года в госпитале ЭГ № 4864, но по ошибке был включен в список пропавших без вести.

Поисковики ищут родственников бойца, чтобы передать им документы и адрес его захоронения. Всех, кто что-либо знает, просят звонить по телефону 8-903-089-75-79 или писать на электронную почту волонтеру "Обелиска": roza-fattahova@mail.ru.

Ранее Newsvo сообщал, что в селе Косково Кичменгско-Городецкого района 20 октября прошлого года похоронили красноармейца Петра Зауткина, погибшего в 1943 году в боях под Сталинградом.