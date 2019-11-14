Новый инкубатор для выхаживания новорожденных купили в медсанчасть «Северсталь» в Череповце

14.11.2019 [Общество]

Современный инкубатор для выхаживания новорожденных детей стоимостью 5 млн рублей поступил в медсанчасть "Северсталь". Оборудование приобрели на средства областного бюджета.

По данным пресс-службы регионального правительства, инкубатор предназначен для безопасного перемещения новорожденных во внутренних помещениях родильного дома, а также в случаях транспортировки в другое медицинское учреждение.

Кювез малогабаритен и мобилен, хотя и оснащен аппаратом для проведения ИВЛ и СРАР-терапии. Инкубатор имеет встроенный монитор, на экране которого в режиме реального времени фиксируются данные о частоте сердечных сокращений и насыщения крови кислородом ребенка. Также есть датчик регулировки температуры тела новорожденного и воздуха внутри инкубатора, чтобы не допускать переохлаждения или перегрева малыша.

Раньше врачам приходилось оказывать реанимационную помощь новорожденному в открытой реанимационной системе и транспортировать его в отделение реанимации без контроля жизненно важных функций. Благодаря приобретению данного оборудования сразу после рождения новорожденный помещается в кювез, и вся реанимационная помощь оказывается внутри него, так как особенности конструкции обеспечивают свободный доступ медперсонала к маленькому пациенту с любой стороны.

Как сообщает департамент здравоохранения, ежегодно в роддоме МСЧ «Северсталь» в интенсивном наблюдении и лечении нуждаются более 300 малышей, в том числе более 100 недоношенных детей (из них около 10 - с экстремально низкой массой тела, менее одного килограмма).

«Вопрос сбережения жизни особенно показателен в службе материнства и детства, - отмечает  начальник департамента здравоохранения Сергей Бутаков. - Служба родовспоможения Вологодчины ежегодно оснащается современным оборудованием, в работе применяются новые технологии. За последние годы в области достигнуто существенное снижение ранней неонатальной смертности, показатель которой вдвое ниже среднероссийской цифры – 2,2 на 1000 родившихся в 2018 году».

Материал опубликован в рамках договора с АУ ВО "ВОИЦ".

Тэги: медоборудование

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